Paris 2024 | Busenaz Sürmeneli Olimpiyatlara Veda Etti
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 66 kilo kadınlar boks çeyrek finalinde rakibine mağlup olarak elendi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Busenaz Sürmeneli, kadınlar çeyrek final mücadelesinde rakibine yenilerek organizasyona veda etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final karşılaşması yapıldı.
Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e 4-1 yenilerek madalya şansını kaybetti.
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