Paris 2024 | Busenaz Sürmeneli Olimpiyatlara Veda Etti

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 66 kilo kadınlar boks çeyrek finalinde rakibine mağlup olarak elendi.

Son Güncelleme:
Paris 2024 | Busenaz Sürmeneli Olimpiyatlara Veda Etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Busenaz Sürmeneli, kadınlar çeyrek final mücadelesinde rakibine yenilerek organizasyona veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final karşılaşması yapıldı.

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e 4-1 yenilerek madalya şansını kaybetti.

Etiketler
Busenaz Sürmeneli 2024 Paris Olimpiyatları
Son Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Emeklilik İtirafı Carlo Ancelotti'den Emeklilik İtirafı
Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu
Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı
Paris 2024 | Güney Koreli Okçular, Olimpiyatları Domine Etti Güney Koreli Okçular, Olimpiyatları Domine Etti
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...