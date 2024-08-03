Paris 2024 | Güney Koreli Okçular, Olimpiyatları Domine Etti
Paris 2024'te okçuluk kadınlar klasik yayda altın ve gümüş madalya Güney Kore'ye giderken, bronz madalyayı da Fransa'ya kıl payı kaptırdılar.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Güney Kore'den 2 sporcu karşı karşıya geldi.
Sihyeon Lim, takım arkadaşı Suhyeon Nam'ı 7-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Suhyeon Nam'ın gümüş madalya elde ettiği finallerin bronz madalya mücadelesinde ise Fransız Lisa Barbelin, Güney Koreli Hunyoung Jeon'u 6-4 mağlup ederek kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.