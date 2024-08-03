Paris 2024 | Güney Koreli Okçular, Olimpiyatları Domine Etti

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Güney Kore'den 2 sporcu karşı karşıya geldi.

Sihyeon Lim, takım arkadaşı Suhyeon Nam'ı 7-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Suhyeon Nam'ın gümüş madalya elde ettiği finallerin bronz madalya mücadelesinde ise Fransız Lisa Barbelin, Güney Koreli Hunyoung Jeon'u 6-4 mağlup ederek kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.