Carlo Ancelotti'den Emeklilik İtirafı

Real Madrid'in dünyaca ünlü başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid'in kariyerinde çalıştırdığı son takım olabileceğini açıkladı. Ancelotti, milli takım çalıştırmayı ise düşünmediğini ifade etti.

Carlo Ancelotti'den Emeklilik İtirafı

Real Madrid'le geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluğu yaşayan Carlo Ancelotti, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen John Obi Mikel'in podcast programına konuk olan deneyimli çalıştırıcı, Real Madrid'den sonra takım çalıştırmayı düşünmediği söyledi.

Ancelotti açıklamasında, "Benim fikrim Real Madrid'in son kulübüm olacağı yönünde. Milli takım şansı var mı bilmiyorum. Bunun için çok heyecanlı değilim. Yaptığım işten gerçekten keyif alıyorum. Antrenör olarak 29. sezonum. Çok şey kazandığım doğru ama kaybettiğim şampiyonlukların sayısını da düşünün." dedi.

REAL MADRİD İLE SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERİYOR

Carlo Ancelotti, 2015'te ayrıldığı Real Madrid'de ikinci dönemine 2021'de başladı.

Real Madrid'deki ikinci döneminde Şampiyonlar Ligi (2), FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga (2) ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Ancelotti'nin sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Ancelotti, Real Madrid'de daha önce 2013-2015 yılları arasında çalışmıştı.

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