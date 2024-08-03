Gomis'ten Süper Kupa Öncesi Dikkat Çeken Paylaşım

Galatasaray'ın eski futbolcularından Bafetimbi Gomis, Süper Kupa öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Gomis'ten Süper Kupa Öncesi Dikkat Çeken Paylaşım

Galatasaray'ın eski futbolcularından Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gomis sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 25. şampiyonluk hedefine vurgu yaparken "Sezona Süper Kupa finaliyle başlayacak Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Haydi Aslanlar, kupa ile başlayın, kupa ile bitirin. Hedef 25 ve 5. yıldız" ifadelerini kullandı.

Gomis'ten Süper Kupa Öncesi Dikkat Çeken Paylaşım - Resim : 1

GALATASARAY İLE 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kariyerinde 2.5 sezon Galatasaray forması giyen Fransız golcü, çıktığı 86 maçta 51 gol ve 9 asistlik performans göstermişti. Bafetimbi Gomis'in Galatasaray kariyerinde 2 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

Etiketler
Galatasaray Bafetimbi Gomis
Süper Kupa Öncesi Ortalık Karıştı! Galatasaray ve Beşiktaş Taraftarları Birbirine Girdi Galatasaray ve Beşiktaş Taraftarları Birbirine Girdi
Tom Cruise 'Görev' Başında: Paris Olimpiyatları'nda Paraşütle Atlayacak Tom Cruise Paris Olimpiyatları'nda Paraşütle Atlayacak
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...