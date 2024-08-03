Tom Cruise 'Görev' Başında: Paris Olimpiyatları'nda Paraşütle Atlayacak

"Görevimiz Tehlike" serisiyle dünyanın en büyük aksiyon film yıldızı olan Tom Cruise, Paris Olimpiyatları'nı da sıkı takip ediyor. Ünlü aktörün sadece Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı izlemek için orada olmadığı, aslında çok gizli bir gösteri hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Aksiyon filmlerinde dublörsüz rol almasıyla bilinen 62 yaşındaki oyuncu, kapanış töreninde unutulmaz bir gösteriye imza atacak. Cruise, aylardır 11 Ağustos'taki Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde, paraşütle atlama gösterisi yapmak için hazırlanıyor.

BAYRAĞI ABD'YE TESLİM EDECEK

People'ın haberine göre, Olimpiyat Oyunları 2028 yılında, Los Angeles'ta düzenlenecek. 2028 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi şehre teslim edileceği sırada, Cruise Fransa Stadyumu'nun tepesinde gösterisine başlayacak ve stadyumun sahasına iniş yapacak.

Olimpiyat yayını daha sonra Hollywood yıldızının Olimpiyat bayrağını Fransa'dan Los Angeles'a getirmek için uçakla bir sonraki durağına gidişini gösteren iki dakikalık önceden kaydedilmiş bir bölüme geçecek.

Ardından aktör, uçaktan atlayıp Hollywood tabelasına inecek.