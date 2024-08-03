Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni orta sahasını resmen açıkladı.

Gelecek sezon şampiyonluk için kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, AS Saint-Etienne forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Regina Ibiang Otu’yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Ailemize Hoş Geldin Regina Ibiang Otu Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Fransa ligi takımlarından AS Saint-Etienne forması giyen Regina Ibiang Otu’yu kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Nijerya Kadın A Milli takım forması da giyen orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.