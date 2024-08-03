Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, AS Saint-Etienne'de forma giyen Otu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni orta sahasını resmen açıkladı.

Gelecek sezon şampiyonluk için kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, AS Saint-Etienne forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Regina Ibiang Otu’yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Ailemize Hoş Geldin Regina Ibiang Otu Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Fransa ligi takımlarından AS Saint-Etienne forması giyen Regina Ibiang Otu’yu kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Nijerya Kadın A Milli takım forması da giyen orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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