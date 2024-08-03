Tenis Çift Erkeklerde Altın Madalya Sahibini Buldu

Paris 2024 Olimpiyatlarında tenis çift erkeklerde altın madalyanın sahibi Avustralyalı Matthew Ebden-John Peers ikilisi oldu.

Son Güncelleme:
Tenis Çift Erkeklerde Altın Madalya Sahibini Buldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda tenis çift erkeklerde altın madalyanın sahibi belli oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda çift erkeklerde altın madalya mücadelesi yapıldı.

Avustralyalı Matthew Ebden-John Peers ikilisi, 2 saat 2 dakika süren mücadelede ABD'li Austin Krajicek-Rajeev Ram çiftini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Etiketler
Tenis Avustralya 2024 Paris Olimpiyatları
Son Güncelleme:
Atletico Madrid Robin Le Normand'ı Transfer Etti Atletico Madrid Robin Le Normand'ı Transfer Etti
Altınordu Transferi Kapattı Altınordu Transferi Kapattı
Kiralık Evler İçin Yeni Dönem… 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak: 3 Ay Sürecek Kiralık Evler İçin Yeni Dönem… 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak: 3 Ay Sürecek
Başvurmayan Tapu Sahipleri Hakkını Kaybedecek! Sadece Birkaç Gün Kaldı Başvurmayan Tapu Sahipleri Hakkını Kaybedecek! Sadece Birkaç Gün Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü