Tenis Çift Erkeklerde Altın Madalya Sahibini Buldu
Paris 2024 Olimpiyatlarında tenis çift erkeklerde altın madalyanın sahibi Avustralyalı Matthew Ebden-John Peers ikilisi oldu.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda tenis çift erkeklerde altın madalyanın sahibi belli oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda çift erkeklerde altın madalya mücadelesi yapıldı.
Avustralyalı Matthew Ebden-John Peers ikilisi, 2 saat 2 dakika süren mücadelede ABD'li Austin Krajicek-Rajeev Ram çiftini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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