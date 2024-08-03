Altınordu Transferi Kapattı

Altınordu, dış transferi 12 takviyeyle kapattı. Yeni transferlerin arasından Halil Can Cemali'nin ise farklı bir takıma kiralanacağı bildirildi.

Altınordu Transferi Kapattı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu dış transfer defterini kapattı. İzmir temsilcisi şimdiye kadar 12 takviye yapıp, bu isimler içerisinden sadece Uşakspor'dan alınan ön libero Halil Can Cemali'yi kiralık gönderme kararı aldı.

Kartepe kampı sonrası hazırlıklarını Torbalı'da kendi tesislerinde sürdüren kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Olcay Şahan'ın kadroyu yeterli bulduğu ifade edildi. Altyapıdan yetişen gençleriyle birlikte gurbetçi oyuncuların çoğunlukta olduğu bir takım kuran Altınordu, sezonun ilk haftasında İnegölspor'u konuk edecek.

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