Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Final! 16 Yaşındaki Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli Türkiye'ye İlki Yaşattı
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi. 16 yaşındaki Tunçelli, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcu oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarıya imza attı.
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 1500m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükseldi.
Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcusu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli'nin yarışı 4 Ağustos Pazar saat 19.37'de başlayacak.
Kaynak: Ajanslar
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