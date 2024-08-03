İran'ın İsrail'e Saldırısı İçin Tarih Verildi! Hamaney Özellikle Seçti, Zamanlaması Manidar

İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla 7 Ekim'de başlayan ve tüm Orta Doğu'yu etkisi altına alan savaş gerilimi gün geçtikçe artıyor. Dün akşam saatlerinde ise tüm dünya ve Orta Doğu siyaseti İran'ın İsrail'e yönelik olası saldırısına kilitlendi. Fakat beklenen gerçekleşmedi.

The Jerusalem Post'un haberine göre, Batı istihbarat kaynakları İran'ın 12 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta sona erecek bir saldırı hazırladığını tespit ettiklerini söylüyor. İran'ın saldırısının, Lübnan'daki Hizbullah ile koordineli olacağı bildiriliyor.

SEÇİLEN TARİH MANİDAR

Saldırıların gerçekleştirileceği iddia edilen tarihlerin ise bir anlamı bulunuyor. 12-13 Ağustos tarihleri Yahudiler için yas ve oruç günü olarak biliniyor.

Bu günün yas ve oruç günü olmasının sebebi, Yahudilerin kutsal mabedi olan Kudüs'teki Süleyman mabedinin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki kez İbrani takvimine göre Av ayının 9'una denk gelen gün yıkılmış olmasıdır ve çeşitli felaketlerin hep bu güne denk gelmesidir.

HAMANEY ÖZELLİKLE SEÇMİŞ

Bu bağlamda New York Times gazetesine konuşan istihbarat kaynakları bu saldırı tarihinin İran Dini Lideri Hamaney tarafından özellikle seçildiğini belirtiyor. İran kanadı bu tarihlerde yapılacak olan bir saldırının halkın psikolojisini etkileyeceğini de düşünüyor.

Son olarak, İran'ın bu günde saldırmasının tatilde olan İsrail kanadı için bir sürpriz olması da bekleniyor. Dahası İran'ın asıl amacının başarılı bir saldırı gerçekleştirerek vekil güçleri dahil bölgede kontrolü tekrar sağlama isteği olduğu belirtiliyor.