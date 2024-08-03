İran Karıştı, Onlarca Üst Düzey Yetkili Gözaltına Alındı: Haniye Suikastında Mossad İddiası!

Haniye suikastıyla ilgili soruşturmada İran'ın, güvenlik zafiyetiyle suçlanan onlarca yetkiliyi gözaltına aldığı ortaya çıktı. Öte yandan İran'ın saldırıda Mossad'ın parmağı olduğunu düşündüğü iddia edildi.

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İran Karıştı, Onlarca Üst Düzey Yetkili Gözaltına Alındı: Haniye Suikastında Mossad İddiası!

Hamas lideri Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da suikast sonucu öldürüldü. Haniye'nin nasıl öldürüldüğüne ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmazken İran'da onlarca kişi gözaltına alındı.

New York Times, Haniye suikastıyla ilgili soruşturmada İran'ın, güvenlik zafiyetiyle suçlanan onlarca yetkiliyi gözaltına aldığını belirtti. Bu kişiler arasında istihbarat yetkilileri, askeri personel ve Haniye'nin öldüğü ordu tarafından korunan konuttaki görevlilerin de bulunduğu aktarılan haberde, Tahran'da bu kadar iyi korunan bir binada Haniye'nin öldürülmesinin İran için utanç verici bir güvenlik başarısızlığı olduğu kaydedildi.

Suikast sonrası İranlı yetkililerin binaya girerek tüm elektronik cihazlara ve çalışanların kişisel telefonlarına el koyduğu, Tahran'ın güvenliğinden sorumlu üst düzey isimlerin sorgulandığı da iddia edildi.

Habere göre saldırıda Mossad'ın parmağı olduğunu düşünen İran, suikastın düzenlendiği binanın yanı sıra havalimanlarında da kamera kayıtlarını detaylı olarak inceliyor.

‘İKİ ODADA DAHA PATLAYICI BULUNDU’

İngiltere'nin The Telegraph gazetesi ise İsrail Dış İstihbarat Örgütü Mossad'ın Haniye'nin kalacağı misafirhaneye patlayıcı yerleştirmesi için İranlı ajanlar tuttuğunu iddia etti.

Tahran’dan The Telegraph’a açıklamada bulunan bir Devrim Muhafızları yetkilisi, “Mossad’ın Ensar El Mehdi koruma biriminden ajanları tuttuğu konusunda artık eminler” dedi. Söz konusu birimin, üst düzey yetkililerin güvenliğinden sorumlu Devrim Muhafızları birimi olduğu ifade edilirken, gazeteye konuşan bir yetkili, yapılan incelemelerde iki odada da patlayıcı bulunduğunu anlattı. Bir diğer yetkili ise bu durumun ‘İran için bir utanç ve büyük bir güvenlik zafiyeti’ olduğunu ifade ederek, oluşturulan çalışma grubunun ‘bunun bir güvenlik zafiyeti olmadığı şeklinde lanse edilmesi için fikirler bulmaya çalıştığını’ ileri sürdü.

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