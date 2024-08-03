Forbes Yayımladı: Dünyanın En Zenginleri Listesi Sil Baştan! Zirvedeyken Sonuncu Sıraya Düştü

Dünyanın en zengin 10 milyarderi listesi güncellendi. Dünyanın en zengin iş insanları listesinde Tesla sahibi Elon Musk zirvedeki yerini korurken, Warren Buffett, yaz aylarında yaptığı büyük bağışlar nedeniyle 10’uncu sıraya geriledi.

YILLAR SONRA İLK KEZ GERİYE DÜŞTÜ

Warren Buffett, Haziran ayı sonlarında yaklaşık 5,3 milyar dolar değerinde Berkshire Hathaway hissesi dağıttığını açıkladı. Bu ve hisse senedinin değerindeki ufak bir düşüş, onu 1 Temmuz itibarıyla dünyanın en zenginleri arasında üç sıra geriletip 10’uncu sıraya düşürmeye yetti. Buffett sıralamada yıllar sonra ilk kez bu kadar geriye düştü.

ZİRVEDEN DÜŞÜŞ

Bu ay sıralamada düşen tek isim Buffet olmadı. Şubat ayından mayıs sonuna kadar dünyanın en zengin kişisi olan Fransız lüks mal kralı Bernard Arnault, LVMH grubunun hisseleri üst üste düştüğü için 3’üncü sıraya geriledi.

ŞİRKET HİSSELERİ SATILACAK

Bu arada, Tesla'nın Elon Musk'ı, Haziran ayındaki çok iyi performansı sayesinde zirvede yer alıyor. Elektrikli otomobil üreticisinin hissedarları, Musk'ın yaklaşık 50 milyar dolarlık performansa dayalı hisse senedi opsiyonunu elinde tutması lehine oy kullandı. Tesla opsiyonlarını, bu opsiyonları alana kadar maaş paketinden yüzde 50 oranında indirim yapmaya devam edecek olsa da serveti 1 Haziran'dan bu yana 11,1 milyar dolar ve son iki ayda yaklaşık 19 milyar dolar arttı. Net değerinin yakında SpaceX'ten artması muhtemel, şirketin hisselerini 210 milyar dolara satmaya hazırlandığı bildiriliyor.

Serveti son bir ayda 15,5 milyar dolar artan Jeff Bezos, Amazon'un piyasa değerinin haziran sonunda ilk kez 2 trilyon doları aşmasıyla 2’inci sıraya yükseldi.

HAZİRANIN EN ÇOK KAZANANI

Haziran ayında en çok kazanan kişi, Oracle hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla serveti 26,8 milyar dolar artarak yaklaşık 173 milyar dolara çıkan Larry Ellison oldu.

Dünyanın en zengin 10 ismi toplam 1,66 trilyon dolar servete sahip.

İşte ilk 10’daki isimler: