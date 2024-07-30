Türkiye'nin En Zengin Kadınıydı! Bir Haftada 62 Milyon Dolar Kaybetti
Forbes dergisi tarafından yayınlanan milyarderler listesinin bu haftaki raporu paylaşıldı. Koç Ailesi üyelerinin büyük kayıp yaşadığı haftada en dikkat çekici düşüş, Türkiye'nin en zengin kadını unvanına sahip olan İpek Kıraç'tan geldi.
Dünyanın ve Türkiye'nin en zengin isimlerinin listelendiği Forbes Dergisi tarafından paylaşılan "Milyarderler Listesi", bu haftaki güncellemesini aldı.
Türkiye'nin en zengin isimlerinin yatırımlarının getiri ve götürülerinin sıralandığı haftalık durumda, Koç Holding'in hisselerinde yaşanan düşüş göze çarptı. Türkiye'nin en zengin kadını olan İpek Kıraç, bir haftada yaşadığı 62 milyon dolarlık kayıpla dikkat çekerken, Koç Holding'den iki isim daha milyonlarca dolarlık kayıp yaşadı.
KOÇ AİLESİNDE TOPLAM KAYIP 177 MİLYON DOLAR
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi arasına 3 isim koyma başarısı gösteren Koç Ailesi'nde, İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Mustafa Rahmi Koç haftayı büyük bir kayıpla tamamladı.
5.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olan Murat Ülker'in hemen ardından gelen ve en zengin Türk kadını olma unvanına sahip olan İpek Kıraç'ın serveti 62 milyon dolarlık düşüşle 3.6 milyar dolara gerilerken, bir başka Koç Ailesi üyesi Semahat Sevim Arsel'in mal varlığı da 62 milyon dolarlık gerilemeyle 3.5 milyara düştü.
Arsel, Türkiye'nin en zengin 3. ismi olarak İpek Kıraç'ın hemen arkasında yer aldı.
MUSTAFA RAHMİ KOÇ DA KAYBEDENLER ARASINDA
Koç Ailesi'nin en yaşlı ismi olan Mustafa Rahmi Koç da haftayı düşüşle tamamlayanlar arasında yer aldı. Rahmi Koç'un serveti, 53 milyon dolarlık kayıpla 3.2 milyar dolara geriledi.
Mustafa Rahmi Koç, 3.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 5. ismi konumunda.