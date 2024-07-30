Türkiye'nin En Zengin Kadınıydı! Bir Haftada 62 Milyon Dolar Kaybetti

KOÇ AİLESİNDE TOPLAM KAYIP 177 MİLYON DOLAR



Türkiye'nin en zengin 10 kişisi arasına 3 isim koyma başarısı gösteren Koç Ailesi'nde, İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Mustafa Rahmi Koç haftayı büyük bir kayıpla tamamladı.



5.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olan Murat Ülker'in hemen ardından gelen ve en zengin Türk kadını olma unvanına sahip olan İpek Kıraç'ın serveti 62 milyon dolarlık düşüşle 3.6 milyar dolara gerilerken, bir başka Koç Ailesi üyesi Semahat Sevim Arsel'in mal varlığı da 62 milyon dolarlık gerilemeyle 3.5 milyara düştü.



Arsel, Türkiye'nin en zengin 3. ismi olarak İpek Kıraç'ın hemen arkasında yer aldı.