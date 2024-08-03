Zonguldak'ta 10 Maden Ocağı İmha Edildi, 2'si Mühürlendi

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız işletildiği tespit edilen maden ocakları kapatıldı.

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Zonguldak'ta 10 Maden Ocağı İmha Edildi, 2'si Mühürlendi

Zonguldak merkezde ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 12 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

2 OCAK KAPATILDI, 10 OCAK İMHA EDİLDİ

Çalışmalar sonucu il merkezinde 7, Kilimli ilçesinde 5 maden ocağının ruhsatsız olarak işletildiği belirlendi. Kaçak maden ocaklarında tespit edilen 1 havalandırma motoru ile 10 metre profil raya el konuldu. Denetimler sonucu 8 şüpheliye Maden Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Daha önce kapatılmış olan ocağın mührünü bozan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak ocaklardan 2'si mühürlenerek kapatıldı. 10 ocak ise Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) ekipleri tarafından imha edildi.

Kaynak: AA

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