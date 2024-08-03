Ocakta Unutulan Yemek Yangın Çıkardı

Bilecik’te bir evde ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu. Panik yaratan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Ocakta Unutulan Yemek Yangın Çıkardı

Bilecik’te bir evin mutfağında çıkan yangın panik yaratırken kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Sarmaşık Sokakta bulunan bir binanın mutfağında ocakta unutulan bir yemekten dolayı çıkan yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Bilecik Yangın
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