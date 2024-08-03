6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Yakalanarak Cezaevine Gönderildi
Bilecik'te dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince; ‘Ticari Faaliyet Kapsamında Bilişim Yolunu Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA