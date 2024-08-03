İki Çay İçin İstenen Hesap Görenleri Şaşkına Çevirdi

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatlarına ardı ardına zam yapılırken, işletmeler bu artışları döviz kurlarındaki yükseliş ve maliyetlerin artışıyla gerekçelendiriyor.



Ancak, son aylarda daha stabil hale gelen ekonomik ortama rağmen, birçok işletme fiyat artışlarına devam ediyor. Bu durumun çarpıcı bir örneği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yaşandı.



Her ne kadar havalimanlarındaki fiyatlar piyasa şartlarının oldukça üzerinde olsa da, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iki çay için istenen hesap görenleri şaşkına çevirdi.



BİR BARDAK ÇAY 160 LİRADAN SATILIYOR



Bir bardak çay için 145 lira isteyen işletme, ayrıca çayın servisi için de 30 lira hizmet ücreti aldı. Böylelikle iki çay için ödenen para, servis hizmetiyle birlikte 320 lirayı buldu. Kullanıcılar, havalimanlarındaki işletmelerin fiyat politikasını 'soygunculuk' olarak nitelendirirken, hesabı görenler duruma sert tepki gösterdi.



