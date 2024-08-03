Gazze'de Can Kaybı 39 Bin 550'ye Çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Son açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 550’ye çıktı.

Son Güncelleme:
Gazze'de Can Kaybı 39 Bin 550'ye Çıktı

İsrail’in 302 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 550’ye, yaralıların sayısı ise 91 bin 280’e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri 302 gündür katlediyor. Bölgede yoğun saldırılarına devam eden İsrail ordusunun kanlı saldırıları nedeniyle bilanço günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte düzenlenen 6 saldırıda 70 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 152 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.

Bölgede 7 Ekim’de başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 550’ye, yaralananların sayısının ise 91 bin 280’e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor
Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu
Forbes Yayımladı: Dünyanın En Zenginleri Listesi Sil Baştan! Zirvedeyken Sonuncu Sıraya Düştü Hangi Milyarder Zirvedeyken Sonuncu Sıraya Düştü?
Filipinler’de 6.8 Büyüklüğünde Deprem Filipinler’de 6.8 Büyüklüğünde Deprem
ÇOK OKUNANLAR
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor: İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması