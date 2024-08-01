Haniye Suikastında 'Bomba' İddia: Odasına Aylar Önce Yerleştirildi, Uzaktan Kumandayla...

Haniye salı günü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelmişti. New York Times'a konuşan yetkililer Haniye’nin ölümüne yol açan bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi. Haberde konukevinin inziva, gizli toplantı ve Haniye gibi "önemli konukların ağırlanması" için kullanıldığı belirtiliyor.

UZAKTAN KUMANDA İDDİASI

Times'ın konuştuğu yetkililer, patlamanın camları kırdığını ve yerleşkenin duvarının bir kısmını yıktığını ancak binanın kendisinde çok az hasar meydana geldiğini, bunun da olayın bir füze saldırısı olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Aralarında iki İranlı ve bir ABD'li yetkilinin de bulunduğu yedi Orta Doğulu yetkiliye dayandırılan habere göre, patlayıcı cihaz yaklaşık iki ay önce Tahran'daki Devrim Muhafızları binasına gizlice sokuldu. Devrim Muhafızları üyesi olan İranlı yetkililer, patlayıcının hassaslığının 2020 yılında bir Mossad ekibinin İranlı üst düzey nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh'i öldürmek için kullandığı uzaktan kumandalı makineli tüfeği andırdığını söylüyor.

GÜVELİK ARTIRILMIŞTI

Anadolu Ajansı, Haniye'nin kaldığı binaya dair sorular sormak için sosyal medya üzerinden, İran'nın en çok ziyaret edilen turistik bölgelerinden Sadabat Sarayı Parkı çevresinde yaşayan mahalle sakinlerine ulaştı.

Mahalle sakinleri, Heniye'nin DMO yerleşkesinde kalıp kalmadığına dair bilgilerinin olmadığını ancak suikast gecesinden iki gün önce yerleşke çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını fark ettiklerini, normalde açık olan birçok yolun askerler tarafından kapatıldığını anlattı.

İki gün boyunca yerleşkeye özel korumaların eşlik ettiği onlarca araçtan oluşan konvoyların gelip gittiğini anlatan sakinlerden biri ise suikast gecesi için, "Gece 02.00 civarında bir ses duyduk. Büyük bir patlama sesi değildi. Hafif bir patlamaya benzeyen bir ses duyduk" dedi. Bir diğer mahalle sakini de saldırı gecesi küçük bir patlamayı andıran ses işittiğini aktardı.