'Uygunsuz' Fotoğraf Başını Yaktı, Olimpiyatlardan Men Edildi

Avustralyalı sörfçülerle fotoğraf çekildiği ortaya çıkan hakem, olimpiyatlardan men edildi. İlgili kararda, "Bir hakemin bir sporcu ve ekibiyle bu şekilde etkileşim içinde olması uygunsuzdur" ifadeleri kullanıldı.

'Uygunsuz' Fotoğraf Başını Yaktı, Olimpiyatlardan Men Edildi

Sörf hakemi Ben Lowe, yetkililerin ‘uygunsuz’ bulduğu bir fotoğraf nedeniyle 2024 Paris Olimpiyatlarından men edildi.

Lowe’un bu hafta Avustralyalı sporcular Ethan Ewing ve Bede Durbridge ile bir fotoğraf çekildiği ortaya çıktı. Fotoğrafın sörf etkinliklerinin yapıldığı Tahiti’de çekildiği belirtildi.

Olimpiyat yetkilileri, fotoğraf masum gibi görünse de kurallara uygun olmadığına karar verdi. Basında yer alan bilgilere göre, üç kişinin bulunduğu fotoğrafa "Bu üç Straddie [Stradbroke Adası] çocuğu Olimpiyatlarda işlerini yapıyor” notu düşülmüştü.

Kendi gibi Kuzey Stradbroke Adası'ndan olan Ewing ve Durbridge'in yarıştığı müsabakalarda hakemlik yapacağı öğrenilen Lowe, Uluslararası Sörf Birliği tarafından uygunsuz bulundu ve yarışlarda hakemlik yapmaktan men edildi.

Birliğin kararında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bir hakemin bir sporcu ve ekibiyle bu şekilde etkileşim içinde olması uygunsuzdur. Devam etmekte olan yarışmanın bütünlüğünü ve adilliğini korumak amacıyla ve ISA Davranış Kuralları ve IOC Etik Kuralları uyarınca, ISA İcra Komitesi, hakemi yarışmanın geri kalanı için jüri panelinden çıkarmaya karar vermiştir."

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