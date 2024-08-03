Bir Anlık Boşluktan Yararlandı, Dükkana Girerek Hırsızlık Yaptı

Yalova'da bir dükkana girerek para çalan hırsız her yerde aranıyor. Hırsızın içeriye girerek dükkan sahibinin içeride bıraktığı dükkanından 5 bin lirayı çaldığı anlara ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir Anlık Boşluktan Yararlandı, Dükkana Girerek Hırsızlık Yaptı

Yalova'da perdecilik yapan esnafın başka bir işle uğraşmasını fırsat bilip dükkana girerek para çalan hırsız, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mimar Sinan Caddesi'ndeki iş yerinin önünde bahçesinde üreterek satışa sunduğu sebze ve meyvelerle ilgilenen 63 yaşındaki Recep Ali Güner, bir süre sonra içeri girdiğinde montunun altındaki cüzdana bıraktığı yaklaşık 5 bin liranın yerinde olmadığını fark etti.

Dükkanındaki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen Güner, yanından geçerek içeri giren hırsızın paraları çaldığını gördü. Rahat tavırlarla dükkanında dolaşan, etrafı kurcalayan hırsızın bir süre sonra dışarı çıkıp uzaklaştığına ilişkin kamera kayıtlarını inceledikten sonra polisi arayan Güner, bu kişiden şikayetçi oldu. Polis tarafından olay yerinde inceleme yapılarak, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarında, şüphelinin içeri girerek gezindiği, eşyayı kurcaladığı ve paraları çalıp uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA

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