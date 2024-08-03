Rize'de Trafik Kazasından Acı Haber: 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Rize'de 2 hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Rize'de Trafik Kazasından Acı Haber: 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Rize’de aynı yöne giden 2 hafif ticari aracın çarpışması üzerine 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza İyidere-İkizdere kara yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İyidere istikametinden İkizdere istikametine doğru giden Murat T. idaresindeki 53 DT 264 plakalı hafif ticari araç Ahmet Erdal T. idaresindeki 34 HV 6174 plakalı bir diğer hafif ticari araca şoför tarafından çarptı.

Kazada yaralanan Murat T. ve Ahmet Erdal T. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın hemen ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen Ahmet Erdal T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli
Aracın Çarptığı Çobandan Acı Haber Aracın Çarptığı Çobandan Acı Haber
Babasının Motosikletini Kaçıran 14 Yaşındaki Çocuk, Kaza Yaptı Babasının Motosikletini Kaçıran 14 Yaşındaki Çocuk, Kaza Yaptı
Kiralık Evler İçin Yeni Dönem… 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak: 3 Ay Sürecek Kiralık Evler İçin Yeni Dönem… 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak: 3 Ay Sürecek
40 Yaşındaki Adam 11. Kattan Düşerek Öldü 40 Yaşındaki Adam 11. Kattan Düşerek Öldü
Sadece Bir Ayda 23 Kadın Katledildi! 23 Kadının Ölümü ise Şüpheli Sadece Bir Ayda 23 Kadın Katledildi!
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi