Sadece Bir Ayda 23 Kadın Katledildi! 23 Kadının Ölümü ise Şüpheli

Türkiye'de kadına şiddet, kararlı bir mücadele yürütülmemesi ve faillere ceza indirimi uygulamak gibi politikalar nedeniyle günde güne artıyor. Son olarak Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu "2024 Temmuz Veri Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre temmuz ayında 23 kadın cinayeti, 23 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Öldürülen 23 kadından 4’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi, 1’i de annelerinin boşanmak istemesi nedeniyle öldürüldü.

'ÖNLENMEDİKÇE ŞİDDET SÜRECEK'

Platformun raporunda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ay 23 kadın cinayeti işlenmiş, 23 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 23 kadından 4’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i annelerinin boşanmak istemesi bahanesiyle öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor."