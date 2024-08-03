Aracın Çarptığı Çobandan Acı Haber

Şanlıurfa'da otlattığı hayvanların yanına gitmeye çalışan çobana otomobil çarptı. Talihsiz çoban, hayatını kaybetti.

Aracın Çarptığı Çobandan Acı Haber

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yol kenarında otlattığı hayvanlarının yanına gitmeye çalışan çoban, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Hilvan ve Bozova ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet D.’nin kullandığı 55 RB 263 plakalı araç, yol kenarında otlattığı büyükbaş hayvanlarının yanına gitmeye çalışan yabancı uyruklu Arif Şeyho isimli şahsa çaptı. Olay yerinden kaçan sürücü, Bozova ilçe girişinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınırken çaptığı çoban ise hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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