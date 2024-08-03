İBB'den Kaçak Yapılara Bir Kepçe Daha! Yeşil Alana Dönüştürülecek

İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Aksaray'daki Emniyet Otogarı'ndaki kaçak yapının İBB ekipleri tarafından yıkıldığı anlara dair bir video paylaştı. Ongun, yıkımın gerçekleştiği alanın yeşil alana dönüştürüleceğini söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun, İBB'nin kaçak yapılarla mücadelesine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Ongun'un paylaşımına göre, Fatih Aksaray'daki Emniyet Otogarı'nda yer alan kaçak yapılar İBB ekipleri tarafından yıkıldı. Ongun, "Bölge, geniş bir yeşil alana dönüştürülecek" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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