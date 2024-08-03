Kafeteryaya Silahlı Saldırıda 4 Tutuklama

Çorum'da 31 Temmuz'da bir kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kafeteryaya Silahlı Saldırıda 4 Tutuklama

Çorum’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gülabibey Mahallesi’nde bulunan Rüstem Eren Parkı'ndaki kafeteryada otururken düzenlenen ve Veysel Çağıl'ın (30) öldüğü, Samed B'nin (34) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.K. (20), C.Ş. (30), Z.Ç. (25) ve Ö.D'nin (23) emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söz konusu kafeteryada 31 Temmuz'da yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan Samed B. ve Veysel Çağıl hastaneye kaldırılmıştı. Bu kişilerden Çağıl, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Ajanslar

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