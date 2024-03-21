Para Atletizm Grand Prix'sinde Türkiye'yi 10 sporcu teslim edecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Jesolo kasabasında yarın başlayacak Para Atletizm Grand Prix'si 24 Mart'ta sona erecek.

Organizasyonun İtalya etabında Türkiye'yi; Oğuz Akbulut, Mikail Al, Ali Enes Kaya, Merve Nur Çağıran, Büşranur Tırıklı, Ramazan Karaaslan, Serap Demirkapu, Emine Avşar, Serkan Yıldırım ve Mehmet Sait Güner temsil edecek.

'Amacımız Daha Fazla Kota Elde Etmek'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 'Sporcularımızı pistte görmek için sabırsızlanıyoruz. Buraya gelmeden önce tüm antrenörlerimizle yaptığımız görüşmelerde ve kamp ziyaretleri sırasında sporcularımızın durumu yakından takip ettik. Mikail Al ve Oğuz Akbulut daha önce Paralimpik Oyunları için kota kazanmıştı. Asıl amacımız sene boyunca sürecek yarışlardan daha fazla kota elde etmek.' ifadelerini kullandı.