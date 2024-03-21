FİFA'dan Samsunspor kararı

FIFA tarafından 2 dönem Transfer Yasağı verilen Yılport Samsunspor açıklama yayınladı.

Kırmızı beyazlılar, sezon başında transfer yasağının geçici olarak kaldırıldığını ancak daha sonrasında yasağın yeniden aktifleştirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bildiğiniz üzere, FIFA tarafından kulübümüze iki dönem transfer yasağı uygulanmış ve ilgili karar CAS tarafından onanmıştı.

Ardından, İsviçreli Avukatlarımız İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuş ve transfer yasağı kararı geçici olarak durdurulmuştu. Bunun neticesinde, Kulübümüz 2023-2024 futbol sezonu kış transfer döneminde transfer yapmaya devam etmişti.

FIFA tarafından bugün kulübümüze ve Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilen yazı neticesinde; İsviçre Federal Mahkemesi, transfer yasağının geçici olarak durdurulması kararını ortadan kaldırmıştır. Bir diğer ifaadeyle, askıya alınan transfer yasağı kararı yeniden aktif hale gelmiştir.

İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki davada nihai karar verilmemiş olup, hukuki süreç şimdilik devam etmektedir.

İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, ilerleyen süreçte bilgilendirme yapılacaktır."