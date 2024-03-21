Büyükekşi açıkladı: Süper Kupa'nın günü değişecek mi?
TFF Başkanı Büyükekşi, Süper Kupa'nın gününün değişmesi hakkında, "Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa hakkında konuştu.
Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının 6 Nisan'a alınıp alınmadığı hususu için son bilgiyi paylaştı.
Mehmet Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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