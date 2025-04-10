Panathinaikos 3 Yıl Daha Nunn'la Devam Etme Kararı Aldı
Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Yıldız oyuncu şu an Avrupa Ligi'nde en skorer oyuncu konumunda bulunuyor.
Türk başantenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’ta Kendrick Nunn’ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığı bildirildi.
Yunan kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyun kurucuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Panathinaikos AKTOR'un geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Nunn, bu sezon ise 20.8 sayı ortalamayla ligin en skorer oyuncusu.
Kaynak: AA