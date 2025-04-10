Panathinaikos 3 Yıl Daha Nunn'la Devam Etme Kararı Aldı

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Yıldız oyuncu şu an Avrupa Ligi'nde en skorer oyuncu konumunda bulunuyor.

Panathinaikos 3 Yıl Daha Nunn'la Devam Etme Kararı Aldı

Türk başantenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’ta Kendrick Nunn’ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Yunan kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyun kurucuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Panathinaikos AKTOR'un geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Nunn, bu sezon ise 20.8 sayı ortalamayla ligin en skorer oyuncusu.

Kaynak: AA

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