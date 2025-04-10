Olaylı Fenerbahçe Galatasaray Maçının Ardından O isme Fair Play Ödülü

Galatasaray’ın kalecisi Günay Güvenç’e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödül verildi. Fair Play ödülünün verilme nedeni Güvenç’in Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında top toplayıcı çocuk ile konuşması, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları gösterildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada fair playin teşvik ve yaygınlaştırılması amacıyla ödül verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurul, 2 Nisan 2025 tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı sırasında top toplayıcı çocuk ile basına yansıyan konuşması, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i ödüllendirme kararı aldı.”

ÖDÜLÜ 18 NİSAN'DA TESLİM ALACAK

Günay Güvenç'e ödülünü, Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynayacağı Sipay Bodrum FK Trendyol Süper Lig karşılaşması öncesi alacak. 18 Nisan’da yapılacak maç öncesinde Güvenç’e ödülünü Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Avukat Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ayrıca sezon sonuna kadar kadın, erkek ve amatör tüm futbol liglerinde paydaşlar tarafından öne çıkan tüm sportmen davranışların ve sosyal sorumluluğa dair pozitif hareketlerin takipçisi olacağını da belirtti.

Kaynak: İHA