Beşiktaş, Başakşehir FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 31'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük izin sonrası bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Başakşehir FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: DHA

Etiketler
Beşiktaş Başakşehir Süper Lig
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Talisca'dan Anlamlı Hareket Talisca'dan Anlamlı Hareket
Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Tarihi Belli Oldu Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Tarihi Belli Oldu
Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu
ÇOK OKUNANLAR
Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor Ne Yaptın BYD! Rekor İndirim Resmen Başladı: 296 Bin Liraya Araç Satıyor
Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi'ne Büyük Şok! Atlı Köşk için 21 Yıl Sonra Bir İlk
Ünlü Reçel ve Sos Markasında Alerji Skandalı: Acil Olarak Raflardan Toplatılıyor! Getirene Para Veriliyor Ünlü Reçel ve Sos Markası Acil Toplatılıyor
Gram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat İslam Memiş Uyardı, Bu Hatayı Yapan Büyük Kaybeder Gram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat İslam Memiş Uyardı, Bu Hatayı Yapan Büyük Kaybeder
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor