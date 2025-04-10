Beşiktaş, Başakşehir FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig’in 31'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük izin sonrası bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: DHA