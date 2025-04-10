Beşiktaş, Başakşehir FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: DHA