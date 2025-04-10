Galatasaray, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 31'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sona erdirdi.

Galatasaray, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanla tamamlandı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Resim : 1

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 31'inci haftasında yarın saat 20.00’de Samsunspor’a konuk olacak.

Kaynak: DHA

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