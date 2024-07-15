Oyundan Sakatlanıp Çıktı: Messi Gözyaşlarına Boğuldu

ABD’de düzenlenen Copa America’da Arjantin uzatmaya giden final karşılaşmasında Kolombiya’yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Tangocular bu sonuçla, ikinci kez üst üste şampiyonluk sevinci yaşamış oldu.

Karşılaşmanın 66’ıncı dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Lionel Messi ise yerini Nicolas Gonzalez’e bıraktı. Kader maçında oyuna devam edemeyen dünya yıldızı yedek kulübesinde gözyaşlarına boğuldu.

Görüntülerde ayak bileğinin şiştiği görülen Messi, maçın kalan kısmını saha kenarından üzgün bir şekilde takip etti. Messi, seremonide kupayı takımı adına kaldıran isim oldu.