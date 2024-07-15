Ahmet Çakar'dan Çok Konuşulacak İtiraf! Kendisini Vurduran İsmi İlk Kez Açıkladı

Ahmet Çakar, 2004 yılında Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken beş kurşunla vurulmuştu. Çakar ağır yaralanırken, saldırının azmettiricisi meçhul kalmıştı. 343 Digital'de yıllar sonra uğradığı saldırıya ilişkin konuşan Ahmet Çakar, kendisini vuran kişinin Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen olduğunu açıkladı.

Serhat Ulueren programda, 'Adnan Polat ile beraber yemek yiyoruz. Ali Ağabey (Ali Şen) geldi, 'Sen mi vurdurdun?' dedim. 'Serhat'ım yok ya. Ben öyle şeyler yapar mıyım?' dedi. 'Yani bu konulara girmeyelim' dedi. 'O da yanlış yaptı' dedi. 'Ali ağabey neden yaptın?' dedim. Cevap yok. Sen de kalkıp Ali Şen demedin hiç' diye konuştu.

ALİ ŞEN'İ İŞARET ETTİ

Bu sözler üzerine Ahmet Çakar, 'Aradan 5-6 yıl geçti. Ali Şen'in torunu bir atv kazasında hayatını kaybetti. Ali Şen'in torunuyla benim küçük kızım okulda çok yakın arkadaşlar. Benim kızım da 15 gün psikolojik tedaviye girdi. Benim kızım genç kız oldu. Bir akşam Bodrum'da ailecek yemek yiyoruz. 'Ben öğrendim baba,' dedi. 'Bu hayat ne kadar tuhafmış, çok büyük ders aldım. Benim babamı vurmaya, öldürmeye çalışan adamın torunu benim kardeşimdi. Onun vefatı üzerine günlerce ağladım, vay böyle hayatın içine,' dedi ve balığını yemeğe devam etti. Bu konu da kapandı' ifadelerini kullandı.