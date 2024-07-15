Beşiktaş'ta Bronckhorst, Semih Kılıçsoy İçin Kararını Verdi: Bunu Asla İstemiyor!

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine getirilen Giovanni van Bronckhorst, takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy hakkında kararını verdi.

Hollandalı teknik adamın Semih Kılıçsoy’un yeteneklerinden çok etkilendiği ve satılmasını asla istemediği bildirildi. EURO 2024 dönüşü iznini kısa keserek takıma katılan genç futbolcu Bronckhorst’u çok etkiledi.

Sabah’ta yer alan habere göre, Bronckhorst'un Semih için yönetimin biçtiği 30 milyon Euro bonservisin verilmesi durumunda dahi satılmamasını istediği belirtildi.