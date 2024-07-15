Fenerbahçe'de Ayrılık: Transferi Resmen Duyurdular
Hollanda 2. Lig takımlarından Roda, Fenerbahçe'de Tiago Çukur'u kadrosuna kattığını açıkladı. Tiago Çukur, Fenerbahçe formasıyla beklenileni verememişti.
Fenerbahçe’de beklenileni veremeyen Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda’ya transfer oldu.
Hollanda 2. Lig ekibi Roda, Fenerbahçe’den Tiago Çukur’u transfer ettiğini açıkladı.
Roda, 21 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
Çukur, Fenerbahçe’ye gelmesinin ardından beklenileni verememişti. Geçen sezon önce Beveren’e kiralanan Tiago Çukur, sezonun ikinci yarısını da Ümraniyespor’da kiralık olarak geçirmişti.
𝗧𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗖̧𝘂𝗸𝘂𝗿 = 💛🖤— Roda JC Kerkrade (@RodaJCKerkrade) July 15, 2024
Roda JC neemt Tiago Çukur over van @Fenerbahce. De boomlange spits tekent een contract tot medio 2027.#RodaJC #WelkomTiago
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