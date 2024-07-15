Fenerbahçe'de Ayrılık: Transferi Resmen Duyurdular

Hollanda 2. Lig takımlarından Roda, Fenerbahçe'de Tiago Çukur'u kadrosuna kattığını açıkladı. Tiago Çukur, Fenerbahçe formasıyla beklenileni verememişti.

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Fenerbahçe'de Ayrılık: Transferi Resmen Duyurdular

Fenerbahçe’de beklenileni veremeyen Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda’ya transfer oldu.

Hollanda 2. Lig ekibi Roda, Fenerbahçe’den Tiago Çukur’u transfer ettiğini açıkladı.

Roda, 21 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Çukur, Fenerbahçe’ye gelmesinin ardından beklenileni verememişti. Geçen sezon önce Beveren’e kiralanan Tiago Çukur, sezonun ikinci yarısını da Ümraniyespor’da kiralık olarak geçirmişti.

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