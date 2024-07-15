Fenerbahçe Bir Transferi Daha Bitirdi: İmzaya geliyor

Fenerbahçe'nin Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'la anlaşma sağladığı bildirildi. Oğuz Aydın'ın alacağı ücret de belli oldu.

Fenerbahçe Bir Transferi Daha Bitirdi: İmzaya geliyor

Transfer sezonuna yerli futbolcu transferleriyle fırtına gibi giren Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın ile de anlaşma sağladı. Oğuz Aydın’ın transferinin tamamlanması durumunda, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan’ın ardından Fenerbahçe’ye katılan 3’üncü yerli olacak.

Alanyaspor ile yapılan bonservis pazarlıklarında sona gelinirken, Fenerbahçe Oğuz Aydın’ı da ikna etti. Futbolcu ile Ali Koç arasında yapılan görüşmenin ise transferde sona gelinmesinde büyük etki yarattığı iddia edildi.

Oğuz Aydın’ın bugün İstanbul’a gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun 120 milyon TL garanti ücret alacağı öne sürüldü.

CENK TOSUN’DA İŞLEM TAMAM

Fenerbahçe’nin ayrıca Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren Cenk Tosun’u da 2 yıllığına kadrosuna katması bekleniyor.

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