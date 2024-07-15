Josef de Souza'nın Yeni Takımı Belli Oldu

Türkiye'de uzun yıllar Josef de Souza Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama'ya transfer oldu. Brezilyalı kulüp transferi resmen duyurdu.

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Josef de Souza'nın Yeni Takımı Belli Oldu

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir ile yollarını ayıran Josef de Souza’nın yeni takımı belli oldu.

Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama, uzun yıllar Türkiye’de forma giymiş olan Josf de Souza’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Souza, Vasco da Gama'nın 2024'teki yeni transferi olacak" ifadeleri kullanıldı. Brezilyalı kulüp daha önce Aston Villa'dan Philippe Coutinho'yu da kadrosuna katmıştı.

Geçen sezon Başakşehir forması giyen Brezilyalı futbolcu, 13 maçta süre alırken 1 asist yapmıştı.

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