Osimhen'den Galatasaray Taraftarına Müjde

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde PAOK’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. Henüz gol atma başarısı gösteremeyen Osimhen, “Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekipte henüz gol atma başarısı gösteremeyen Osimhen, taraftarına müjdeyi verdi. Osimhen, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Icardi ve Batshuayi’yle ilişkisine yönelik de açıklamalarda bulunan Nijeryalı yıldız, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.