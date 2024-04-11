Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, tur şansını İstanbul'a bıraktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe, Dzeko'yla birkaç pozisyon buldu ancak 8. dakikada savunmanın hatasıyla Olympiakos'un golüne engel olamadı. İlk yarıda Olympiakos'un 2-0 öne geçmesiyle zorlu bir mücadele oldu.

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin savunmada zorlanması sonucunda Olympiakos'un üçüncü golü geldi. Ancak Fenerbahçe, Tadic'in penaltı golü ve İrfan Can Kahveci'nin golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

İstanbul'daki rövanş maçında 2 ya da daha farklı kazanması durumunda Fenerbahçe, yarı finale yükselebilecek.

Tadic, Gol Sayısını 15'e Yükseltti

Karşılaşmanın 66. dakikasında Retsos'un ceza sahası içinde Bright Osayi-Samuel'i düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Kazanılan atışta topun başına geçen Dusan Tadic, topu filelere gönderirken fark da 2'ye indi.

Bu gol, Tadic'in bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemelerin ardından attığı ikinci gol oldu. Tecrübeli oyuncu, bu gollerin ikisini de penaltıdan kaydetti. Tadic, bir önceki turda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynanan mücadelede penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getiren isim olmuştu.

35 yaşındaki futbolcu, attığı bu golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 15'e yükseltti. Tadic, takım arkadaşlarını da 13 kez golle buluşturarak toplamda 28 gole etki etti.

İrfan Can Kahveci Elemelerin Ardından İlk Kez Gol Sevinci Yaşadı

Olympiakos karşısında 74. dakikada Szymanski'nin pasında fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci bu sezonki 15. golünü atarken, Avrupa'da eleme maçlarının ardından ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ligde forma giydiği 27 karşılaşmada 10 gol atıp 9 da asist yapan milli futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde de 4 gol atıp 2 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

Fenerbahçe, Olympiakos'a Üçüncü Kez Mağlup Oldu

Fenerbahçe, Olympiakos'a karşı üçüncü resmi maçında da mağlup oldu.

2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanan maçlarda, Fenerbahçe rakibine karşı galibiyet elde edemedi. Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısındaki performansı zayıf kaldı.