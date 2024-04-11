Milli dalgıç Serkan Toprak, egzersiz yaparken hayatını kaybetti

Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak'ın, babasının evinde bayram ziyareti sırasında nefes egzersizi yaparken fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği duyuruldu.

Milli dalgıç Serkan Toprak, egzersiz yaparken hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bayram ziyareti için babasına ait evde nefes egzersizi yapan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Toprak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Menteşe ilçesi Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Toprak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Milli sporcu Toprak, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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