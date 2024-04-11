FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali yarın Mersin'de başlıyor. Servet Tazegül Spor Salonu'nda yarın oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla başlayacak organizasyon öncesinde merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. ÇBK Mersin Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, finallerde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti ve yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile oynayacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını ifade etti. Ayrıca, tüm takımlara başarılar diledi.

'Herkesin Eşit Şansı Var'

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier de ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Herkes buraya aynı amaçla geldi. Şu anda hem taraftar hem de istediğimiz sonucu alma baskısını hissediyoruz. Herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'nin başantrenörü Rachid Meziane ise organizasyonun özel ve güzel bir tecrübe olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemizi, kendi şehrimizle temsil edeceğiz. Bundan dolayı mutluyuz. Elimizden geleni her şeyi ortaya koyup bu turnuvadan olumlu sonuçlar almaya çalışacağız. Bu sezon şans da bize biraz yardımcı oldu. Bu turnuvada favori olarak görünmüyoruz ama finale çok yaklaştık."

Haftalar geçtikçe daha güçlü hale geldiklerini dile getiren Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ın başantrenörü Natalia Hejkova, "Sezon başında gerçekten bu kadar iyi olduğumuzu söylemezdim ama burada olduğumuz için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Dörtlü Final Etabı

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki Dörtlü Final'in yarı final ayağında, geçen yıl finalde karşılaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin mücadele edecek. Diğer müsabakada Villeneuve d'Ascq LM ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya gelecek.

Final ve üçüncülük maçı ise 14 Nisan'da yapılacak.