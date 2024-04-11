İspanyol pilot Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de

Aston Martin, İspanyol pilotu Fernando Alonso ile sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığını duyurdu.

Alonso, Formula 1'de (F1) iki şampiyonluk yaşamış ve 384 Grand Prix'ye katılarak en tecrübeli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

2018'de ayrıldığı F1'e 2021'de geri dönen Alonso, 2023'te Aston Martin'e transfer olmuştu. İspanyol pilot yeni sözleşme ile 2026 sezonu sonuna kadar takımda kalacak.

42 yaşındaki İspanyol pilot, 2024 sezonundaki pilotların en yaşlısı konumunda da yer alıyor.

Kaynak: AA