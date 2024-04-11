İspanyol pilot Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de

Formula 1 takımlarından Aston Martin, İspanyol pilotu Fernando Alonso ile sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

İspanyol pilot Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de

Aston Martin, İspanyol pilotu Fernando Alonso ile sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığını duyurdu.

Alonso, Formula 1'de (F1) iki şampiyonluk yaşamış ve 384 Grand Prix'ye katılarak en tecrübeli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

2018'de ayrıldığı F1'e 2021'de geri dönen Alonso, 2023'te Aston Martin'e transfer olmuştu. İspanyol pilot yeni sözleşme ile 2026 sezonu sonuna kadar takımda kalacak.

42 yaşındaki İspanyol pilot, 2024 sezonundaki pilotların en yaşlısı konumunda da yer alıyor.

Kaynak: AA

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali yarın Mersin'de başlıyor FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali yarın Mersin'de başlıyor
Karpuz zamanı geldi. Ağzınıza layık karpuz seçmek için işe yarar 5 tüyo Karpuz zamanı geldi. Ağzınıza layık karpuz seçmek için işe yarar 5 tüyo
Milli dalgıç Serkan Toprak, egzersiz yaparken hayatını kaybetti Milli dalgıç Serkan Toprak, egzersiz yaparken hayatını kaybetti
Etli yemeğe birkaç tane ekleyin, aromasını ve lezzetini iki kat birden artırın Etli yemeğe birkaç tane ekleyin, aromasını ve lezzetini iki kat birden artırın
ÇOK OKUNANLAR
Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı
A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti
Erdoğan konuşurken tekledi: Canlı yayında prompter kazası Canlı yayında prompter kazası
Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı! 300 yıllık tarihi eseri parçaladılar Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı!
Ek destek geldi, Mehmet Şimşek duyurdu: 18 milyar dolar nasıl kullanılacak? 18 milyar dolar nasıl kullanılacak?