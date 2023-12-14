Olaylı maçın raporu ortaya çıktı: Faruk Koca'dan kan donduran tehdit

Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya dalarak 2 avanesiyle birlikte hakem Halil Umut Meler'i hastanelik eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, skandal olay Türk futbolunda deprem etkisi yarattı.

SAHA KOMİSERİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Futbolda taşları yerinden oynatan olayın ardından bir önemli gelişme daha yaşanırken, NTV karşılaşmanın saha komiseri raporuna ulaştı.

FARUK KOCA KARARINI ETKİLEYEBİLECEK BİLGİLER YER ALDI

Saha içinde yaşananlar kameralara anbean yansırken, rapor olayların koridorlarda da devam ettiğini ortaya koydu. Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile ilgili verilecek kararlar için de bağlayıcı niteliği bulunan bu raporda saha dışında yaşananlar saniye saniye yer aldı.

KORİDORA GELİP "BURADAN ÇIKAMAYACAKLAR" DİYE BAĞIRDI

Raporda hakem Halil Umut Meler'in Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına beraberindeki 2 kişinin ise tekmelerine maruz kaldığına yer verilirken, esas dikkat çeken nokta ise koridorlarda yaşananları gözler önüne sermesi oldu. Hakemler içeri girdikten sonra tribünlerden yabancı cisimlerin atıldığı, hakemlerin soyunma odalarına girdikten sonra koridora gelen Faruk Koca'nın hakaretlerde bulunduğu ve "Buradan çıkamayacaklar" ifadesini kullandığı da rapora yansıdı.

HAKEM MELER'E İLK MÜDAHALE ÇAYKUR RİZESPOR DOKTORUNDAN

Raporda Çaykur Rizespor kulübü doktorunun hakem soyunma odasına gelerek hakem Halil Umut Meler'e ilk müdahaleyi yaptığı ve bu müdahalenin ardından da Meler'in ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi de yer aldı.