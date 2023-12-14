Futbolda menajerlik ücretlerinde rekor! 888,1 milyon doları buldu

Futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen ücretler, 2023 yılında tüm zamanların en yüksek rakamı olan 888,1 milyon dolara ulaştı.

Son Güncelleme:
Futbolda menajerlik ücretlerinde rekor! 888,1 milyon doları buldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) yayımladığı rapora göre, bu yıl yapılan transferlerin yüzde 15,4'ü menajerler aracılığıyla gerçekleştirildi.

Menajerler 3 bin 353 transferde oyuncuları temsil ederken, kendilerine ödenen ücretler de geçen yıla göre yüzde 42,5 artış göstererek 888,1 milyon dolar oldu.

İngiliz takımları, 281,3 milyon dolar ile menajerlere en çok para ödeyen ekipler olarak kayıtlara geçti.

Son dönemde ünlü futbolcu transferleriyle dikkati çeken Suudi Arabistan ekipleri ise menajerlere toplamda 86 milyon dolar ödeme yaptı.

Kadın futbolunda da menajerlik ücretleri ilk kez 1 milyon dolar barajını aşarak 1,4 milyon dolara yaklaştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Futbol
Son Güncelleme:
İmamoğlu'ndan, BJK'nin yeni başkanı Arat’a ziyaret İmamoğlu'ndan, BJK'nin yeni başkanı Arat’a ziyaret
129 yıllık şirketin sonu! İflası duyuruldu, çalışanlar işten çıkarılıyor 129 yıllık şirketin sonu! İflası duyuruldu, çalışanlar işten çıkarılıyor
Birçok yere kargalar dikmişti - Şimdi kilosu cep yakıyor, üstelik çok faydalı Birçok yere kargalar dikmişti - Şimdi kilosu cep yakıyor, üstelik çok faydalı
Wilfried Zaha için dikkat çeken iddia: 'Florya'da seveni yok' Wilfried Zaha için dikkat çeken iddia: 'Florya'da seveni yok'
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı 'yerli ve yabancı dostlarımız var' dedi, Borsa dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...' Fatih Altaylı 'yerli ve yabancı dostlarımız var' dedi, Borsa dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'
Ekonomist Soydan, doların 43 lira olacağı tarihi açıkladı: Erdoğan dayanamayacak, 'dur' diyecek Ekonomist Soydan, doların 43 lira olacağı tarihi açıkladı
Seçil Erzan, ünlü komedyeni de aramış: 131 saniyelik sır görüşme! Seçil Erzan, ünlü komedyeni de aramış: 131 saniyelik sır görüşme!
Asgari ücret, memur ve emekli zammında kritik oran: Tüm hesaplar değişti, rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücret, memur ve emekli zammında kritik oran: Tüm hesaplar değişti, rakamlar ortaya çıktı!
İki Türk yemeği "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesine girdi İki Türk yemeği "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesine girdi