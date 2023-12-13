Görüntüler ortaya çıktı: Halil Umut Meler'in tekmelenmesinde VIP detayı
Ankaragücü - Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğradı. Meler daha sonra bazı kişiler tarafından yerde tekmelendi. Olayın ardından ortaya yeni detaylar çıkmaya başladı.
Ankaragücü - Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğradı. Koca'nın yumruk darbesinin ardından yere yığılan Meler, ardından üst üste tekmelerin hedefi oldu. Tekmeleri atan kişilerin kimler olduğu ve stada nasıl girdikleri belirlendi.
"KULÜPLE YAKIN BAĞLARI VARDIR"
CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Meler'i tekmeleyen kişiler hakkında şunları söyledi:
"Bu iki saldırganın stadyuma VIP'den taraftar olarak girdiği tespit edildi. Tabii VIP'den girdiyse kulüple yakın bağları vardır. K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar anında gözaltına alındı. Şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları devam ediyor.
Gözaltına alınanların ifadelerinin ardından soruşturmayı yürüten savcılığa sevkleri yapılacak. Ardından da hakim karşısına çıkacaklar. Normalde saha içinde özel olarak görevlendirilmiş polisler yer alıyor. Çabucak tespit edildi suçu işleyenler.
Kamera ile çekiyorlar yapılanları. Maç sonrasında stattaki görüntüler Spor Şube müdürlüğü tarafından inceleniyor. Bu üç ismin ifadeleri alınacak. Bu süreç sonrası için örnek teşkil edecektir."