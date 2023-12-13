Görüntüler ortaya çıktı: Halil Umut Meler'in tekmelenmesinde VIP detayı

"Bu iki saldırganın stadyuma VIP'den taraftar olarak girdiği tespit edildi. Tabii VIP'den girdiyse kulüple yakın bağları vardır. K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar anında gözaltına alındı. Şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları devam ediyor.