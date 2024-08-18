Olaylı Maç Berabere Bitti

Ali Koç'un saldırıya uğradığı Göztepe - Fenerbahçe maçı berabere bitti. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

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Olaylı Maç Berabere Bitti

Süper Lig’in 2. haftasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki Göztepe - Fenerbahçe mücadelesini Kadir Sağlam yönetti. Fenerbahçe, 45+3’te Edin Dzeko’nun penaltıdan ve 45+7’de Yusuf En Nasyri’nin attığı gollerle ilk yarıyı deplasmanda 2-0 üstün kapattı.

Ikinci yarıda ev sahibi Göztepe, 68. dakikada Koray Günter ve Rumulo Cardos'nun attığı gollerle beraberliği yakaladı Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

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Kaynak: Ajanslar

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