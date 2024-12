Okan Buruk: Kendimizi Dev Aynasında Görmemliyiz

Galatasaray'da kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk, futbolculardan Elias Jelert, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Dries Mertens, Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Ralond Sallai, İstanbul Levent'te gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, Malmö maçının ardından dünü izin yaparak geçirdiklerini dile getirdi.

Sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili konuşan Buruk, bugün yapılacak antrenmanda oyuncuların durumunu da gözlemleyeceklerinin altını çizdi.

Malmö maçının ardından Davinson Sanchez'in çekilen MR'ında korkulacak bir durum olmadığını vurgulayan Buruk şöyle devam etti:

"Kaç gün içinde takıma dönecek bilmiyoruz ama korktuğumuz kadar büyük bir şey olmadı. En kısa zamanda takıma döneceğini düşünüyoruz. Bu maç mı olur, bir sonraki maç mı olur bilmiyoruz. Jelert'in yorgunlukla ilgili bir durumu vardı, onda da önemli bir şey yok. Sakat oyuncularımızdan bazılarının bugün antrenmana çıkabileceğini düşünüyoruz. Kaan için böyle bir planlamamız var. Osimhen'in de durumunu göreceğiz. Yarınki antrenman, hangi oyuncularla oynayabileceğimiz anlamında daha gerçekçi olacak. Üst üste sakatlıklar bazı zorluklar getiriyor ama oynayan oyuncuların Galatasaray'ın başarısı için ne kadar ter döktüğünü net şekilde görüyoruz. O yüzden ne olursa olsun, kiminle başlarsak başlayalım, pazartesi günü Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN MAÇLARIMIZI DA KAZANABİLİRDİK'

Yaşanan hakem tartışmalarının dışında kalarak saha içine odaklandıklarını söyleyen Buruk, teknik kadro ve oyuncuların gereken en iyi cevabı saha içindeki performansıyla vereceğini belirtti.

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun gerekli açıklamaları yaptığının altını çizen Buruk "Başkanımız ve yöneticilerimiz, Galatasaray'ın haklarını en iyi şekilde savunuyor. Bu anlamda içimiz rahat. Biz her şeyi onlara bıraktık, saha içindeki başarıya odaklandık. Şu anda saha içine konsantreyiz." açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam etmesi hakkında da konuşan Buruk, şunları söyledi:

"Yenilmemek önemli. Bütün maçlarımızı da kazanabilirdik. O şansları da yakalamıştık. Ligde 6 puan öndeyiz, Avrupa'da ilk 8 içindeyiz. Bunlar bizim hedeflerimizdi. Bunu sürdürüyoruz ama her şey için çok erken. Öncelikle konsantrasyonumuzu bozmamamız, kendimizi yüksekte görmememiz gerekiyor. Saha içinde her maç bizim için bir imtihan, her maç bir yarış. Malmö maçına iyi başlamadık, maçın devamında iyi oynadık. Her maç, her rakip, ciddiye almazsanız, aynı konsantrasyonla çıkmazsanız zor oluyor. Kendimizi dev aynasında görmeden ilerlemeliyiz. Yarışın içinde dinamik şekilde tutmamız, saha içindeki performansımızı artırmamız gerekiyor. Puan farkı ne kadar açılırsa açılsın, aynı isteği sürdürmemiz gerekiyor. Lig arasına kadar kritik 2 maçımız var. Sonrasında izin yapacağız. Tam takım olarak döndüğümüzde daha güçlü olacağız. Bu 2 maçı önemseyip 6 puanla bitirmemiz gerekiyor."

