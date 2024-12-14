Bülent Uygun, Sivasspor'dan İstifa Etti

Sivasspor'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun'un istifa kararı aldı.

TOPLANTI HALİNDELER

Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.

Bülent Uygun'un ile kulüp yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konu ile ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA