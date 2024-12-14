Bülent Uygun, Sivasspor'dan İstifa Etti

Süper Lig'de bir teknik direktör istifası daha geldi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bülent uygun, istifa kararını Sivasspor yönetimine bildirdi.

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Bülent Uygun, Sivasspor'dan İstifa Etti

Sivasspor'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun'un istifa kararı aldı.

Bülent Uygun, Sivasspor'dan İstifa Etti - Resim : 1

TOPLANTI HALİNDELER

Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.

Bülent Uygun'un ile kulüp yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konu ile ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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